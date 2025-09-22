Скидки
«Даже не ожидала, что так тепло встретят». Петросян — об атмосфере на турнире в Пекине

«Даже не ожидала, что так тепло встретят». Петросян — об атмосфере на турнире в Пекине
Российская фигуристка Аделия Петросян, выигравшая квалификационный турнир Skate to Milano в Пекине, поделилась эмоциями от атмосферы, царившей на арене во время проведения соревнований.

«Даже не ожидала, что так тепло встретят, потому что в день короткой было даже не так много зрителей, но поддержка была какая-то просто невероятная. Было безумно громко, шумно, это исходило практически от каждого человека. Было очень приятно всё это слушать, прочувствовать, это заряжало.

В день произвольной было ещё громче, я уже даже спокойнее выходила. Настя Губанова (представительница сборной Грузии. — Прим. «Чемпионата») очень хорошо и доброжелательно со мной общалась и поддерживала в какой-то момент. Я очень рада, что и Настя, и Луна [Хендрикс] отобрались. Очень за них рада, что всё это позади, что сложный период прошёл и можем спокойно готовиться к Олимпиаде.

Люди столько всего пишут — и на разных языках, и в наших соцсетях — невозможно что-то выделить. Невероятное количество поддержки. Вся моя семья, все родные, близкие писали, радовались, даже плакали — какие-то незнакомые люди вставали, болели за Петю [Гуменника] в пять утра. Что-то невероятное творится!» — сказала Петросян в эфире Первого канала.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.

