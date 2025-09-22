Мама Елены Костылевой раскрыла, какая сумма была вложена в карьеру дочери-фигуристки

Мама российской фигуристки Елены Костылевой Ирина Костылева рассказала, сколько было потрачено денег за карьеру дочери.

«Тот контракт, который нам подсунули, где мы только должны, никто подписывать не будет. От академии [«Ангелы Плющенко»] — только предоставление льда и тренировок. А что там на тренировках? Почему мы должны подписывать такой же контракт, как [София] Сарновская, ходячая по бортику семь лет назад? Наш контракт даже хуже. У Сарновской есть пункт об их «неконкуренции» и нет штрафов по 100 тысяч рублей в час за выход на чужой лëд, вот она и ездит по всем каткам Москвы со всеми тренерами подряд. Всë с разрешения.

А 30 млн рублей, вложенных в раскрутку Лены? А титулы лучшей фигуристки страны?

И мы будем подписывать контракт такой же, как Шакирова, Вагина, Рубцова? Чтобы Лена дошла до уровня трёхкратной чемпионки России в своём возрасте, я с ней жила на катке, да ещё платила за это порядка 25 млн рублей + костюмы, жильë, соревнования, медицина», — написала Ирина Костылева в чате своего телеграм-канала.

13-летняя Елена Костылева является чемпионкой России среди юниоров (2025), победительницей первенства России среди старшего и младшего возрастов.