Опубликован предварительный состав участников контрольных прокатов сборной России

Телеграм-канал «Невская фигурка» опубликовал предварительный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут с 27 по 28 сентября в Санкт-Петербурге.
Одиночное катание, женщины:
Аделия Петросян (действующая чемпионка России);
Алина Горбачёва;
Софья Муравьёва;
Дарья Садкова;
Анна Фролова;
Софья Акатьева;
Алиса Двоеглазова;
Ксения Гущина;
Вероника Яметова.
Одиночное катание, мужчины:
Пётр Гуменник;
Владислав Дикиджи (действующий чемпион России);
Марк Кондратюк;
Даниил Самсонов;
Евгений Семененко;
Глеб Лутфуллин;
Николай Угожаев.
Парное катание:
Анастасия Мишина – Александр Галлямов (действующие чемпионы России);
Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;
Наталья Хабибуллина – Илья Княжук;
Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков;
Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев;
Елизавета Осокина – Артём Грицаенко;
Ясмина Кадырова – Илья Миронов;
Таисия Щербинина – Артём Петров.
Танцы на льду:
Александра Степанова – Иван Букин (действующие чемпионы России);
Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный;
Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано;
Василиса Кагановская – Максим Некрасов;
Софья Леонтьева – Даниил Горелкин;
Екатерина Миронова – Евгений Устенко;
Анна Щербакова – Егор Гончаров;
Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин;
Софья Шевченко – Андрей Ежлов;
Василиса Григорьева – Евгений Артющенко.