Опубликован предварительный состав участников контрольных прокатов сборной России

Телеграм-канал «Невская фигурка» опубликовал предварительный список участников контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию, которые пройдут с 27 по 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Одиночное катание, женщины:

Аделия Петросян (действующая чемпионка России);

Алина Горбачёва;

Софья Муравьёва;

Дарья Садкова;

Анна Фролова;

Софья Акатьева;

Алиса Двоеглазова;

Ксения Гущина;

Вероника Яметова.

Одиночное катание, мужчины:

Пётр Гуменник;

Владислав Дикиджи (действующий чемпион России);

Марк Кондратюк;

Даниил Самсонов;

Евгений Семененко;

Глеб Лутфуллин;

Николай Угожаев.

Парное катание:

Анастасия Мишина – Александр Галлямов (действующие чемпионы России);

Александра Бойкова – Дмитрий Козловский;

Наталья Хабибуллина – Илья Княжук;

Екатерина Чикмарёва – Матвей Янченков;

Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев;

Елизавета Осокина – Артём Грицаенко;

Ясмина Кадырова – Илья Миронов;

Таисия Щербинина – Артём Петров.

Танцы на льду:

Александра Степанова – Иван Букин (действующие чемпионы России);

Ирина Хавронина – Дэвид Нарижный;

Елизавета Пасечник – Дарио Чиризано;

Василиса Кагановская – Максим Некрасов;

Софья Леонтьева – Даниил Горелкин;

Екатерина Миронова – Евгений Устенко;

Анна Щербакова – Егор Гончаров;

Милана Кузьмина – Дмитрий Студеникин;

Софья Шевченко – Андрей Ежлов;

Василиса Григорьева – Евгений Артющенко.