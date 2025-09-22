Скидки
Фигурное катание

Алина Загитова назвала человека, который дал толчок её продюсерской карьере

Алина Загитова назвала человека, который дал толчок её продюсерской карьере
Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова рассказала о своём стремлении создавать ледовые шоу.

— Ты спродюсировала уже второе шоу, «Ассоль». Почему именно оно, как ты к этому пришла?
— Начнём с «Хранителей времени», это моё первое шоу, рада, что получилось. Это было в 21 год, у всех было множество стереотипов, получится или нет, куда она вообще лезет в свои годы. Круто, что были люди, которые меня поддержали. Я пришла к Рустаму Нургалиевичу Минниханову (Раис Республики Татарстан. – Прим. «Чемпионата»), рассказала эту идею. Круто, что он меня поддержал, хотя, казалось бы, 21 год. Сделала презентацию, рассказала своими словами, хотелось сделать что-то крутое для Татарстана. Круто, что он меня поддержал, дал толчок моей продюсерской карьере.

Когда проект подошёл к концу, поняла, что мне это нравится, откликается и я хочу продолжать дальше. Сразу загрузила команду, думаю: «Давайте дальше, мне это надо». Начали думать, что бы сделать интересное. Я не делала проект просто потому, что это надо. Когда это от души, сразу видно и чувствуется зрителям. Поняли, что в следующем году будет 145 лет со дня рождения Александра Грина, у которого было потрясающее произведение «Алые паруса».

Так началась наша история. Подала [заявку] на грант, к сожалению, допустила несколько ошибок из-за своего опыта, достаточно маленького. Это был мой первый опыт подачи на грант, ничего страшного, будем думать дальше. На такие проекты, естественно, нужны колоссальные бюджеты. Придумывать мы можем сколько угодно, а реализоваться всё равно нужны финансы. Начали смотреть, каким партнёрам подойдёт формат. Естественно, было много стереотипов, что я маленькая, мало опыта, были сомнения у всех партнёров. Слава богу, нашлись те люди, которые в меня поверили, и мы пожали руки, — сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

