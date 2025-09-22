Алина Загитова назвала человека, который дал толчок её продюсерской карьере

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова рассказала о своём стремлении создавать ледовые шоу.

— Ты спродюсировала уже второе шоу, «Ассоль». Почему именно оно, как ты к этому пришла?

— Начнём с «Хранителей времени», это моё первое шоу, рада, что получилось. Это было в 21 год, у всех было множество стереотипов, получится или нет, куда она вообще лезет в свои годы. Круто, что были люди, которые меня поддержали. Я пришла к Рустаму Нургалиевичу Минниханову (Раис Республики Татарстан. – Прим. «Чемпионата»), рассказала эту идею. Круто, что он меня поддержал, хотя, казалось бы, 21 год. Сделала презентацию, рассказала своими словами, хотелось сделать что-то крутое для Татарстана. Круто, что он меня поддержал, дал толчок моей продюсерской карьере.

Когда проект подошёл к концу, поняла, что мне это нравится, откликается и я хочу продолжать дальше. Сразу загрузила команду, думаю: «Давайте дальше, мне это надо». Начали думать, что бы сделать интересное. Я не делала проект просто потому, что это надо. Когда это от души, сразу видно и чувствуется зрителям. Поняли, что в следующем году будет 145 лет со дня рождения Александра Грина, у которого было потрясающее произведение «Алые паруса».

Так началась наша история. Подала [заявку] на грант, к сожалению, допустила несколько ошибок из-за своего опыта, достаточно маленького. Это был мой первый опыт подачи на грант, ничего страшного, будем думать дальше. На такие проекты, естественно, нужны колоссальные бюджеты. Придумывать мы можем сколько угодно, а реализоваться всё равно нужны финансы. Начали смотреть, каким партнёрам подойдёт формат. Естественно, было много стереотипов, что я маленькая, мало опыта, были сомнения у всех партнёров. Слава богу, нашлись те люди, которые в меня поверили, и мы пожали руки, — сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.