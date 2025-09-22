Алина Загитова назвала моменты, из-за которых может расплакаться

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова призналась, что в последнее время стала очень сентиментальной.

— Что тебя сейчас может растрогать?

— Последнее время это от радости. Слёзы радости, слава богу. Я стала настолько сентиментальной за последние три года, могу от красивого вида расплакаться. Поняла, что заземляюсь, когда выезжаю куда-то на природу, либо смотрю на воду, на свечки. Я обожаю свечки. У меня просто вся квартира обставлена ими, потому что они убирают плохую энергетику, мне мама всё время говорила. Самые яркие слёзы в последнее время, наверное, после проекта «Ассоль». Всё-таки много всего было проделано, очень много работы, — сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.