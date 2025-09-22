«Прошла быстрый курс всех профессий». Загитова — о первом опыте продюсирования шоу

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова рассказала, с какими вызовами сталкивается, когда берёт на себя роль продюсера ледового шоу.

— Как тебе роль продюсера?

— Очень нравится, так как я постоянный контролёр, нужно всё знать. Этот перфекционизм никуда не делся, он всё так же есть, просто пытаюсь тоже слушать других. Это шоу меня научило слушать других людей, то есть мне было чуть-чуть сложновато, скажем так, в первом моём проекте, потому что там были такие мастодонты в своих сферах. Грубо говоря, мне 21, и там у нас люди работают 70+… Я слушала, потому что было настолько это всё интересно, прошла быстрый курс всех профессий.

Звукорежиссура, режиссура, у нас было 120 минут оригинальной музыки, я тоже вместе с ними садилась за пианино, играла, и эти вставки были. Там была сцена, где Ассоль буллят, у неё воспоминания с детства, как над ней издевались… [В этот момент] я пыталась понять, что в голове у людей, когда они пишут злостные комментарии, просто делала нелепые па (показывает удар по клавишам пианино. — Прим. «Чемпионата»), и это всё вставили в музыку, — сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.