Алина Загитова: ледовые шоу для меня — не про бизнес, это моя отдушина

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова призналась, что вкладывала глубинные смыслы в постановку и продюсирование своего шоу «Ассоль».

— Дорогая, ты говоришь, что «Ассоль» есть в каждой. Расскажи про свою героиню, что ты вкладываешь в эту цитату?

— Женщина настолько многогранна, есть абсолютно разный характер, она может заниматься всем, чем хочет. В том числе я говорила про характер, что она может быть ранимой, жёсткой, недопонимающей, нелепой какой-то, может быть, как кажется обществу. Но в то же время она никогда не предавала свою мечту, веру, несмотря на то что над ней все смеялись и говорили, что она непохожая на всех, у неё нелепые мысли о принце на алых парусах. Она в любом случае верила и мечтала. И эта вера ей помогла. Она не предала свою мечту, веру, не стала, как все, несмотря на то что кто-то может говорить, что не получится, дурацкая легенда, куда лезет — не слушайте их. Всё получится.

— Наболело у тебя?

— Да, в этом рок-мюзикле очень много себя и своих душевных переживаний привнесла, моя отдушина.

— Ассоль — это ты?

— Это я, это все (улыбается). У тебя тоже было много внутренних переживаний (обращается к Утяшевой. — Прим. «Чемпионата»), как спортсмена, наверное, очень сильно тебя понимаю. Даже в последнем интервью я тебе сказала, что многое пересеклось во мне с твоей историей. Об этом нужно говорить, нужно говорить и про свои слабости. Когда человек прорабатывает это внутри себя, я вот не хожу к психологам, считаю, что каждый человек может с этим справиться сам. Понятно, будет непростой путь, даже где-то сложный, но в первую очередь надо договориться с самой собой, чтобы быть лучшей версией себя.

— Лёд и шоу — твоя проработка боли, что ты где-то недовыступала? Твой психолог, правильно понимаю?

— Отчасти да, и всегда говорю команде, чтобы они высказывались. Шоу для меня — не про бизнес, а про творчество, реализацию, про то, чтобы люди могли почувствовать себя. Мне кажется, у всех есть свои переживания, и каждый человек может найти в этом шоу себя и немного увидеть со стороны, проработать, — сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.