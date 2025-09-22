Певицу Викторию Дайнеко по ошибке поблагодарили за достижения Гуменника. Она ответила

Российская певица Виктория Дайнеко неожиданно для себя попала в информационное поле фигурного катания. Дело в том, что под её свежим постом в социальной сети один из пользователей написал: «Виктория, спасибо, что вы вырастили такого замечательного спортсмена, как Пётр Гуменник».

Певица не оставила комментарий без внимания и ответила: «Меня ещё ни разу не благодарили за то, что у меня есть такая ценная однофамилица».

«Ой, извините, действительно запуталась в Верониках и Викториях», — ответила Дайнеко пользователь.

Тренером серебряного и бронзового призёра чемпионатов России, двукратного победителя финала Гран-при России в одиночном катании Петра Гуменника действительно является Вероника Дайнеко. Ранее под её руководством Гуменник завоевал именную квоту на Олимпиаду-2026 на отборочном турнире в Пекине (Китай).

Стоит отметить, что это не первый случай затрагивания имени певицы в контексте фигурного катания. Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе также по ошибке назвал тренера Гуменника «Викторией Дайнеко».