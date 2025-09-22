Алина Загитова рассказала о роли готовки в своей жизни

Российская фигуристка Алина Загитова, ранее выступавшая в одиночном разряде, рассказала о роли готовки в её жизни.

По словам фигуристки, каждый её приезд домой становится праздником: собирается вся семья, а на столе приготовлено много еды.

«Своего рода медитация, смена деятельности, потому что я всё время куда-то бегу, что-то делаю. Возможность заземлиться, подумать о чём-то хорошем, классном. Да и в принципе у родителей атмосфера всегда очень уютная, домашняя, успокаивающая», — ответила Алина на вопрос о готовке в выпуске «Дерзкой готовки».

Девушка уже была гостьей шоу Ляйсан Утяшевой два года назад. В этот раз она рассказала о своём проекте «Ассоль» и поделилась планами открытия школы фигурного катания в Казани.