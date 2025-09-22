Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова рассказала о возможном дебюте в музыкальной сфере, отметив, что уже несколько раз записывала песни.

— У тебя были попытки записать альбом?

— Не то чтобы альбом, для начала записать песню и выпустить. Песня есть, планировала выпустить после шоу «Ассоль». Но пока, знаешь, нужно сделать шаг, и всё пойдёт. Пока не могу сделать этот шаг. Может, кто в комментариях напишет, и я как-то…

— Сама песню написала?

— Да.

— Душа петь хочет?

— Да, душа поёт. Я была в какой-то очень сильной загруженности, в некой депрессии. Меня позвали на студию, поняла, что мне там хорошо, спокойно и весело, я разгружаюсь. И вот решила попробовать. Мне кажется, у меня уже есть три песни, но пока… Искала свой стиль, кажется, что нашла. Пока очень страшно входить в эту сферу, потому что спортсменка, заложница одного образа. Как и заложница того, что мне всё ещё 15, а мне уже 23, на секундочку. Для меня важно не просто выпустить, а чтобы это было продуманно, интересно и качественно. Так же, как и во всех сферах, в которых принимаю участие…

В «Хранителях времени» я записала совместный фит с Nansi & Sidorov, это был гимн нашего шоу, он также повторился в «Ассоль». У меня уже был такой опыт, просто не совсем собой довольна. Я самый главный критик себя. Уважаю своих людей, возможно, будущих слушателей. Не хочу просто сделать, когда захотела записать песню. Хочу, чтобы это было профессионально и хорошо, можно было слушать. Это не то что я не могу себе позволить из-за реакции людей, мне кажется, наоборот, уже переступила этот момент, – сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.