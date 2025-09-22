Алина Загитова рассказала, что из напитков считает своей слабостью

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова призналась, что в её рационе нет стоп-продуктов.

— Ты себя приучила не есть соль или просто не любишь?

— Просто поменялись вкусовые рецепторы. Это как со всякими шоколадками. В спорте запрещали, и я очень сильно хотела. Сейчас никто запретить не может, но уже и не хочется. Наверное, так же с солью.

— Стоп-продукты Алины Загитовой?

— У меня нет, наверное, стоп-продуктов. Интуитивное питание, хочу сладкое — ем.

— Сладкая газированная вода?

— Единственное, что люблю — колу. Это моя слабость, — сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.