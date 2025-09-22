Трусова опубликовала влог с родов, где призналась, что ей делали кесарево сечение

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовала на YouTube влог со своих родов.

6 августа Александра и её супруг, серебряный призёр ЧР-2021 Макар Игнатов впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Михаилом. В ролике Игнатова, в частности, призналась, что ей по медицинским показаниям пришлось согласиться на кесарево сечение.

«Кесарево – это жесть, не советую, честно говоря. У меня в жизни никогда не было операций, никогда не носила гипс. Я уколы делала три раза в жизни. Поэтому для меня всё это было очень страшно. Меня всю вот так колотило. Я говорила, чтобы они не начинали ни в коем случае операцию без Макара. Мне кажется, они все в шоке были», — сказала Трусова в видео.

Видео доступно на YouTube-канале Александры и Макара Игнатовых.