Ирина Роднина ответила, сможет ли Гуменник навязать борьбу Малинину на Олимпиаде-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира советская фигуристка Ирина Роднина прокомментировала победы Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине.

«Очень рада за Петросян и Гуменника. Честно говоря, наверное, им все благодарны. Какие-то кусочки их выступлений видела. Они справились со своей задачей. Сейчас только сентябрь, а если говорить про олимпийский сезон, то это надо до февраля держать форму. На данный момент Петросян и Гуменник показали своё очень хорошее катание, технику и сложность программы.

Шансы на олимпийские медали? Сложно про это говорить, потому что последние два года не очень следила за фигурным катанием. У нас мировое катание не показывают, поэтому его уровень сложно оценить. Знаю, там есть свои чемпионы и призёры.

Думаю, Гуменнику будет сложно соревноваться с американцем российского происхождения — Ильей Малининым. У него очень серьёзный арсенал. Ещё важно, что Малинин прошёл этапы становления. Так что, думаю, Гуменнику бороться с ним будет сложно, однако не факт, что невозможно.

А женское одиночное катание ещё хуже знаю и разбираюсь в нём. Но, думаю, в олимпийский сезон главное — стабильность и сложность, а эмоции уже третий пункт программы», — приводит слова Родниной Sport24.