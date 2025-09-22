Скидки
Алина Загитова рассказала, как предпочитает отдыхать

Алина Загитова рассказала, как предпочитает отдыхать
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова рассказала, как она предпочитает отдыхать, отметив, что любит ездить в тёплые страны.

— Расскажи, как отдыхаешь.
— Обязательно поездка в тёплые страны, чтобы я «потюленила». Это отдых тюленя называется.

— Одна или с семьёй?
— Могу и одна, сейчас отдохнула три дня одна, потом позвала к себе подружку. Я хорошо себя чувствую, когда одна. Мне интересно самой с собой. У меня куча разных идей, мыслей тоже возникает.

— А что делаешь, когда одна «тюленишь»?
— Сплю до трёх часов дня, иду загорать на пляж, слушаю музыку, могу немного поработать. Когда работа в кайф – это не работа. Созваниваюсь со своей командой, думаю над следующими проектами. Могу интервью или подкасты посмотреть, – сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

