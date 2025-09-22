Загитова — о личной жизни: расскажу, когда выйду замуж, не хочу хайпить на отношениях

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова объяснила, почему предпочитает скрывать подробности своей личной жизни.

— Алина Загитова и личная жизнь. Почему эта тема табу?

— Не хочу хайпить на отношениях, это не моя история. Никто не будет знать, есть ли у меня отношения, никто не будет знать, если их не будет. Скажу об этом только тогда, когда будет колечко на пальчике, когда выйду замуж. Я приняла для себя такую историю…

Каждый сам выбирает, показывать отношения или нет. Для меня, наверное, лучший способ этого не делать. Разное бывает, разные истории случаются. Уже куча примеров было, когда люди расстаются, и какие-то недопонимания случаются в отношениях…

Людям свойственно додумывать, у всех фантазия буйная, особенно у журналистов. Однако я их не осуждаю, это работа, с пониманием [отношусь]. Я ведь тоже вела «Ледниковый период», понимаю, что такое рейтинги, за счёт чего они делаются, из-за этих колких вопросов, которые могут застать врасплох. Этому я всегда противилась, меня просили сказать что-то про отношения, и меня бесили эти вопросы. А я ведь была ещё по ту сторону, и у меня вот такой когнитивный диссонанс происходил, перебарывала себя. Но, опять же, это работа, — сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.