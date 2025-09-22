«Хочу выстроить весь график тренировок». Загитова рассказала о концепции своей школы

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года в одиночном катании Алина Загитова рассказала о концепции своей школы фигурного катания, которая строится в Казани.

— Что за школа в Казани?

— Школа фигурного катания. Опять же, нас поддержал Рустам Минниханов. Хочется, чтобы у детей было всё для того, чтобы развиваться и заниматься любимым видом спорта. Не могу ничего плохого сказать про детство, именно спортивное, но у нас была вечная битва за лёд с хоккеистами. А на этом льду не будет хоккеистов вообще.

— Для вас и для хоккеистов лёд один и тот же?

— Им делали холоднее. Качество льда тоже немного другое. Мы-то в тоненьких колготках катаемся, а они надевают там на себя кучу всего и бегают. У них очень сложный вид спорта, на самом деле. Вообще не понимаю, как это делают. Но тем не менее у нас была проблема со временем.

— Ты хочешь исправить это в своей школе?

— Да. Я бы хотела, чтобы было больше возможностей для тренировок, были комфортные залы, раздевалки. Не вот эти скамейки, на которых мы сидели, просто костлявыми пятыми точками, а всё было комфортно. То есть начиная от комфорта, заканчивая тренерским штабом, психологами, врачами.

— Сама будешь тренировать?

— Да. Хотела бы очень сильно. Хочу выстроить весь график тренировок. Хотела бы для начала найти нужных, правильных тренеров, потому что от этого тоже много всего зависит.

— Сама будешь отбирать штаб, какие критерии важны?

— Да. Много всего должно сойтись. Наверное, первое — это любовь к детям. Потому что, если нет любви, не будет результата. Чтобы были понимающие, но в то же время с внутренним стержнем. Мы можем сколько угодно говорить, что можно быть как-то помягче, однако нужен некий баланс, его надо найти, не каждый с этим справляется. Вот основные пункты, которые должны быть в тренере…

Сейчас мы прорабатываем вообще всю концепцию школы, скорее всего, скоро проведём сборы, на которых будем смотреть и тренеров, и спортсменов. Пока что я на стадии разработки своей концепции, у меня был такой опыт занятий с Этери Тутберидзе.

Это большая школа моей жизни, и будет неправильным, если я не поделюсь с другими спортсменами, с другими тренерами, — сказала Загитова на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.