Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

С 27 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

27 сентября

14:00–15:05. Мужчины. Короткая программа.

15:20–16:25. Женщины. Короткая программа.

16:40–17:40. Парное катание. Короткая программа.

17:55–19:05. Танцы на льду. Короткая программа.

28 сентября

14:00–15:17. Мужчины. Произвольная программа.

15:35–16:52. Женщины. Произвольная программа.

17:10–18:22. Парное катание. Произвольная программа.

18:40–20:05. Танцы на льду. Произвольный танец.

Отметим, что в контрольных прокатах примут участие Пётр Гуменник и Аделия Петросян, которые ранее завоевали путёвки на Олимпиаду-2026 на отборочном турнире в Пекине.