Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
С 27 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
27 сентября
- 14:00–15:05. Мужчины. Короткая программа.
- 15:20–16:25. Женщины. Короткая программа.
- 16:40–17:40. Парное катание. Короткая программа.
- 17:55–19:05. Танцы на льду. Короткая программа.
28 сентября
- 14:00–15:17. Мужчины. Произвольная программа.
- 15:35–16:52. Женщины. Произвольная программа.
- 17:10–18:22. Парное катание. Произвольная программа.
- 18:40–20:05. Танцы на льду. Произвольный танец.
Отметим, что в контрольных прокатах примут участие Пётр Гуменник и Аделия Петросян, которые ранее завоевали путёвки на Олимпиаду-2026 на отборочном турнире в Пекине.
