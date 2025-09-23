Скидки
Фигурное катание

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Расписание контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
С 27 по 28 сентября в Санкт-Петербурге пройдут контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

27 сентября

  • 14:00–15:05. Мужчины. Короткая программа.
  • 15:20–16:25. Женщины. Короткая программа.
  • 16:40–17:40. Парное катание. Короткая программа.
  • 17:55–19:05. Танцы на льду. Короткая программа.

28 сентября

  • 14:00–15:17. Мужчины. Произвольная программа.
  • 15:35–16:52. Женщины. Произвольная программа.
  • 17:10–18:22. Парное катание. Произвольная программа.
  • 18:40–20:05. Танцы на льду. Произвольный танец.

Отметим, что в контрольных прокатах примут участие Пётр Гуменник и Аделия Петросян, которые ранее завоевали путёвки на Олимпиаду-2026 на отборочном турнире в Пекине.

