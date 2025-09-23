Аделия Петросян выложила благодарственный пост после победы на турнире в Пекине

Российская фигуристка Аделия Петросян опубликовала в соцсети пост, в котором тепло поблагодарила тренеров, болельщиков и Федерацию фигурного катания на коньках России за поддержку на квалификационном турнире в Пекине.

«Настроение после Пекина — только благодарить.

Спасибо всем, кто поддерживал нас в эти важные дни: невероятным болельщикам на трибунах, переживающим зрителям у экранов, специалистам и спортсменам за ваши удивительные эмоции и сказанные слова, это все было до слёз.

Благодарю нашу Федерацию фигурного катания на коньках за готовность помочь всегда и во всём и за веру в меня.

Мой родной ТШТ… с начала сезона всё шло не так, как я себе это представляла, но результат достигнут, мы снова смогли, поэтому просто #работаемдальше!» – написала Петросян у себя на странице в социальной сети.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.