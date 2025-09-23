Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный пропустят контрольные прокаты сборной России

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, пропустят контрольные прокаты, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

«Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный в контрольных прокатах участия не примут — из-за операции Дэвид поздно вошёл в сезон, программа ещё не вкатана», — приводит слова Жулина ТАСС.

Хавронина и Нарижный являются двукратными бронзовыми призёрами чемпионата России (2024, 2025). В начале 2025 года Дэвид Нарижный перенёс операцию на колене, в связи с чем дуэт пропустил финал Гран-при России в феврале.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 27 и 28 сентября в Санкт-Петербурге.