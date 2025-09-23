Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный пропустят контрольные прокаты сборной России

Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный пропустят контрольные прокаты сборной России
Комментарии

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный, выступающие в танцах на льду, пропустят контрольные прокаты, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил главный тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

«Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный в контрольных прокатах участия не примут — из-за операции Дэвид поздно вошёл в сезон, программа ещё не вкатана», — приводит слова Жулина ТАСС.

Хавронина и Нарижный являются двукратными бронзовыми призёрами чемпионата России (2024, 2025). В начале 2025 года Дэвид Нарижный перенёс операцию на колене, в связи с чем дуэт пропустил финал Гран-при России в феврале.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут 27 и 28 сентября в Санкт-Петербурге.

Материалы по теме
Хавронина и Нарижный планируют пропустить контрольные прокаты сборной России
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android