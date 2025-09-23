Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах сборной России — источник

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победительницей квалификационного турнира в Пекине, планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также источник сообщил, что окончательное решение об участии Петросян в контрольных прокатах будет принято позднее, однако её присутствие на предварительных сборах команды в Новогорске практически исключено.

В понедельник Аделия Петросян вернулась в Москву из Пекина, где выиграла отборочный предолимпийский турнир. Победа в соревновании позволит фигуристке участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.