Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах сборной России — источник

Аделия Петросян планирует выступить на контрольных прокатах сборной России — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победительницей квалификационного турнира в Пекине, планирует принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также источник сообщил, что окончательное решение об участии Петросян в контрольных прокатах будет принято позднее, однако её присутствие на предварительных сборах команды в Новогорске практически исключено.

В понедельник Аделия Петросян вернулась в Москву из Пекина, где выиграла отборочный предолимпийский турнир. Победа в соревновании позволит фигуристке участвовать в Олимпийских играх, которые пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.

Материалы по теме
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Теперь все знают Аделию Петросян! Выиграла турнир в Пекине и отобралась на ОИ-2026
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android