Степанова и Букин могут не выступить на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Участие российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина в контрольных прокатах национальной сборной находится под вопросом из-за состояния здоровья партнёра. Об этом ТАСС сообщил главный тренер танцевального дуэта Александр Жулин.

«Мы с Сашей и Иваном пока на чемоданах, но поездка на прокаты под вопросом — в ночь на воскресенье Ване экстренно прооперировали зуб, киста. Саша пока катается, он восстанавливается. Завтра будем понятно, как он будет себя чувствовать, тогда и примем окончательное решение», — приводит слова Жулина ТАСС.

Степанова и Букин являются четырёхкратными чемпионами России, многократными призёрами чемпионатов Европы и участниками Олимпиады в Пекине (2022).

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.