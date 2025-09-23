Скидки
Фигурное катание

«Я не имею права и возможности выйти на лёд». Алиев не выступит на контрольных прокатах

«Я не имею права и возможности выйти на лёд». Алиев не выступит на контрольных прокатах
Комментарии

Российский фигурист Дмитрий Алиев не примет участия в контрольных прокатах сборной России из-за состояния здоровья.

«Дорогие друзья, болельщики и зрители фигурного катания! Я подготовил интересные программы для вас в этом сезоне. Работал над ними с любовью и большим желанием порадовать вас. Но иногда жизнь вносит свои коррективы…

К сожалению, на данный момент я не имею права и возможности выйти на лёд. Сейчас прохожу курс терапии и не имею медицинского допуска к тренировкам. Жизнь заставила сделать остановку…

Но все испытания в жизни встречаются нам не просто так. Они заставляют нас определить, кто мы есть на самом деле. А ребятам желаю хорошего начала сезона и гладкого льда на открытых прокатах в Санкт-Петербурге. Берегите себя и до встречи!» — написал Алиев в своём телеграм-канале.

Алиев является победителем (2020) и серебряным призёром (2018) чемпионата Европы, чемпионом России (2020).

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.

