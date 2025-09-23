Скидки
Фигурное катание

Рукавицын сообщил, что Алиев вынужден пройти курс терапии

Рукавицын сообщил, что Алиев вынужден пройти курс терапии
Дмитрий Алиев.
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Евгений Рукавицын рассказал о состоянии здоровья чемпиона Европы Дмитрия Алиева. Он сообщил, что фигуристу необходимо пройти курс терапии, без которой продолжение сезона может оказаться невозможным.

«Так складывается, что на протяжении всей карьеры Дима в период подготовки к самым ответственным, ключевым стартам проходил через сложности. И этот сезон не стал исключением. Именно сейчас он вынужден пройти курс терапии, без которой продолжение сезона может оказаться невозможным — на данный момент он не имеет допуска не только к стартам, даже к тренировкам. Поэтому контрольные прокаты он вынужден пропустить, хотя очень к ним готовился, ждал, хотел показать две новые программы», — сказал Рукавицын.

26-летний Алиев — победитель (2020) и серебряный призёр (2018) чемпионата Европы, чемпион России (2020), двукратный победитель первенства России (2016, 2017), победитель финала международного юношеского Гран-при (2016), а также серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017) и бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр (2016).

