«Это глоток свежего воздуха». Слуцкая оценила выступления Петросян и Гуменника в Пекине

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании, российская фигуристка Ирина Слуцкая оценила победы Аделии Петросян и Петра Гуменника на отборочном к Олимпиаде-2026 турнире, который прошёл в Пекине.

«Я безумно рада, что для нас вновь открывается мировая арена и мы можем показывать, что Россия сильна ещё и в спорте. Для нас это глоток свежего воздуха. Министерство спорта и правительство нашей страны делали и продолжают делать очень много для наших спортсменов. И сейчас ребята вышли и победили именно потому, что всё это время у них была возможность регулярно выступать на соревнованиях, тренироваться, совершенствовать свои навыки. И, когда было нужно, они вышли и всё это показали. Это очень здорово.

Во-первых, важно было хорошо выступить, ведь за хорошим выступлением приходят и победы. Для нас, фигуристов, главное исполнить на соревновании все те элементы, которые ты делаешь на тренировках. А во-вторых, нужно было справиться с волнением, потому что такой старт — это колоссальная ответственность. Только представьте: их было всего двое – один мальчик и одна девочка, которые представляли всю страну!

Здесь главное было справиться с волнением. И так как программы были исполнены хорошо, последовали и победы. Да, мы знаем, что фигурное катание – субъективный вид спорта и никогда нельзя исключать человеческий фактор, но, когда всё безупречно выполнено, чаще всего это приводит к высокому результату», — приводит слова Слуцкой Олимпийский комитет России (ОКР).

Благодаря победам и Петросян, и Гуменник завоевали именные квоты на Олимпийские игры – 2026 в Милане. Представители России в парных видах в Пекин допущены не были.

