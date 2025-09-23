Скидки
Слуцкая: верю, что к Олимпиаде Петросян и Гуменник ещё приумножат своё мастерство

Двукратная чемпионка мира, многократная чемпионка Европы в одиночном катании, российская фигуристка Ирина Слуцкая поделилась надеждами на выступление Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Милане.

«Надеюсь, выступление в Пекине — это первый шаг к тому, чтобы мы вновь поехали и на чемпионаты Европы, и на чемпионаты мира. Сейчас, конечно, самое главное — Олимпийские игры. Я считаю, что и Пётр, и Аделия на самом высоком уровне показали своё мастерство, и верю, что к февралю они его ещё приумножат.

Чего ожидаю от Игр в Милане? Хочется, во-первых, увидеть наших ребят во всех видах спорта. Хочется видеть, как они защищают честь страны, стоят на пьедестале почёта. Мы ведь в любом случае знаем, что это наши спортсмены! Желаю им отлично подготовиться, не волноваться и сделать на максимум всё, что они умеют», — приводит слова Слуцкой Олимпийский комитет России (ОКР).

