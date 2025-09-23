Скидки
«Они — самый тёплый уголок». Загитова показала, как сделала сюрприз бабушке и дедушке

Олимпийская чемпионка 2018 года, чемпионка мира 2019 года, 23-летняя российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в социальных сетях трогательный ролик. На нём запечатлено, как она сделала сюрприз бабушке и дедушке – без предупреждения приехала в гости.

«Дедушки и бабушки — наш самый тёплый уголок.

Не забывайте приезжать к ним, дарить улыбки и обнимать чаще. Для них это самый лучший подарок», — подписала видео Загитова.

Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании («Большой шлем»).

