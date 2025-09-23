Скидки
Тарасова ответила, стоит ли Гуменнику оставлять пять квадов в ПП, учитывая ошибки в Пекине

Тарасова ответила, стоит ли Гуменнику оставлять пять квадов в ПП, учитывая ошибки в Пекине
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник должен оставлять пять квадов в произвольной программе, несмотря на то что на отборочном турнире в Пекине не смог избежать ошибок в их исполнении.

— Если бы вы были тренером Гуменника, стали бы настаивать на том, чтобы сохранить в его произвольной программе пять четверных?
— Если спортсмен выполняет эти прыжки каждый день на тренировках, а Петя, безусловно, делает это, раз включил их в программу в Пекине, то, конечно же, надо прыгать. Нельзя облегчать себе задачу, пытаться себя беречь. Я, по крайней мере, никогда не была сторонницей этого. Это неправильно, на мой взгляд. Ты должен делать то, что позволит тебе уверенно бороться. А Петя способен бороться, — приводит слова Тарасовой RT.

