Тарасова — о Петросян: контент на ОИ будет другим, без четверных там делать нечего

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о нюансах выступления двукратной чемпионки России Аделии Петросян на Олимпийских играх – 2026 в Милане.

— Вы согласны с тем, что нынешняя программа Аделии Петросян даже при столь идеальном прокате, как в Пекине, — это не уровень олимпийского пьедестала? В том случае, разумеется, если остальные соперницы не допустят ошибок.

— Почему-то мне кажется, что контент на Играх будет уже другим. С четверными прыжками. Без них на Играх делать нечего, это ясно. Но мне кажется, Аделию ведут правильным путём. Если со здоровьем у неё будет нормально, она всё сделает.

— А для вас те баллы, что Петросян получила за компоненты в Пекине, были неожиданными?

— Я вообще не смотрю на судейство. Нас ведь никакими усилиями не смогли поставить ниже. Потому что наши, что называется, из другого кооператива, если сравнивать с теми, кто выступал на квалификационном турнире. Понятно, что давать большие баллы арбитры не хотели.

— Так ведь не исключено, что и на Олимпиаде мы будем наблюдать похожую картину в плане второй оценки.

— Я так не думаю.

— Почему?

— Не бывает так, чтобы высокая техническая оценка вообще не влияла на компоненты. Если та же Петросян подойдёт к Играм на пике формы и прыгнет в произвольной программе свои два четверных, зал сойдёт с ума от восторга. Ну и как в этой ситуации вести себя судьям? Когда есть такая сложность, программа начинает восприниматься совершенно иначе. Становится не просто более насыщенной, а уникальной. А за уникальность положено давать высокие оценочки. Так что поставят, будьте уверены. Пусть даже кому-то очень не захочется это делать, — приводит слова Тарасовой RT.