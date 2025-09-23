Самсонов в короткой программе будет выступать под музыку к фильму «Миссия невыполнима»

Двукратный чемпион России среди юниоров Даниил Самсонов в сезоне-2025/2026 будет выступать под музыку к фильму «Миссия невыполнима» в короткой программе. Для постановки были выбраны композиции Adam Clayton & Larry Mullen и Imagine Dragons – Friction.

Видео с фрагментом новой короткой программы появилось в телеграм-канале команды Светланы Соколовской, у которой с недавних пор тренируется Самсонов. В июне фигурист перешёл в академию Татьяны Навки «Наши надежды». До этого Даниил тренировался у Этери Тутберидзе.

Самсонову 19 лет, он бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр финала юниорского Гран-при 2019 года, чемпион этапа Гран-при в Польше 2019 года, победитель Международных спортивных игр «Дети Азии» 2019 года, а также двукратный чемпион России среди юниоров (2019, 2020).