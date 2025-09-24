Экс-россиянин и бывший возлюбленный Медведевой Чигирев стал тренером в школе Смирновой

Бывший российский фигурист Дмитрий Чигирев, ныне выступающий за Узбекистан в паре с Екатериной Гейниш, был представлен тренером в спортивной школе фигурного катания под руководством Ирины Смирновой. Соответствующее заявление появилось на странице группы в социальных сетях.

Дмитрий будет работать тренером по прыжкам на удочке и лонже. При этом ранее Гейниш и Чигирев снялись с Гран-при США, а до этого — с этапа в Китае.

Спортсмены выступали вместе с 2022 года, они являются победителями этапа Кубка Москвы, призёрами чемпионата Москвы и мемориала Панина-Коломенкина. в 2024 году пара сменила спортивное гражданство и была признана «лучшими новичками ISU».

Сам Чигирев пока заявлений о завершении карьеры не делал. Ранее Дмитрия связывали романтические отношения с двукратной чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании Евгенией Медведевой.