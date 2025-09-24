Распалась бывшая российская спортивная пара Гейниш/Чигирёв — источник

Бывшая российская спортивная пара Екатерина Гейниш/Дмитрий Чигирёв, представляющая Узбекистан, распалась. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Пара Гейниш и Чигирёва распалась. Партнёр завершил карьеру, Екатерина планирует продолжать кататься», — приводит слова источника ТАСС.

Ранее стало известно, что в соцсетях спортивной школы фигурного катания под руководством Ирины Смирновой Чигирёв был представлен в качестве тренера. Официального заявления о завершении карьеры от Чигирёва не поступало.

Екатерина и Гейниш и Дмитрий Чигирёв выступают в паре с 2022 года, они дебютировали за сборную Узбекистана на международных турнирах в сезоне-2024/2025. Они являются серебряными призёрами этапа Гран-при Skate Canada (2024) и победителями Зимних Азиатских игр (2025).