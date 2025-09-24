Скидки
Сарафанова высказалась о своём прокате на турнире памяти Гринькова

13-летняя российская фигуристка Майя Сарафанова, тренирующаяся в ЦСКА, прокомментировала своё выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Судьи поставили за прокат 66,38 балла.

«Как оценю сегодняшний прокат? Ну, прокат в целом хороший, но есть над чем работать. Выезд на лутц-тулупе не очень, на дорожке как будто тряслась. Цели на этот сезон? Катать чисто, с удовольствием», — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Произвольная программа юниорок на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова» пройдёт в четверг, 25 сентября.

