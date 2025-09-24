Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Усталости нет». Сарафанова — о трёх стартах подряд

«Усталости нет». Сарафанова — о трёх стартах подряд
Аудио-версия:
Комментарии

13-летняя российская фигуристка Майя Сарафанова, тренирующаяся в ЦСКА, высказалась о том, что выступает уже на третьем соревновании подряд.

«Это (всероссийские соревнования «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова». — Прим. «Чемпионата») уже третьи соревнования подряд для меня, усталости нет. Наоборот, как-то надо всё-таки себя показывать уже.

Первенство Москвы было моим первым стартом в сезоне, очень переживала, но в целом справилась. Рада, что отобралась на этапы Гран-при, но пока не знаю, на какие этапы поеду», — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Майя получила 66,38 балла за выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Произвольная программа юниорок пройдёт в четверг, 25 сентября.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сарафанова высказалась о своём прокате на турнире памяти Гринькова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android