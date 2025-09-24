«Усталости нет». Сарафанова — о трёх стартах подряд

13-летняя российская фигуристка Майя Сарафанова, тренирующаяся в ЦСКА, высказалась о том, что выступает уже на третьем соревновании подряд.

«Это (всероссийские соревнования «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова». — Прим. «Чемпионата») уже третьи соревнования подряд для меня, усталости нет. Наоборот, как-то надо всё-таки себя показывать уже.

Первенство Москвы было моим первым стартом в сезоне, очень переживала, но в целом справилась. Рада, что отобралась на этапы Гран-при, но пока не знаю, на какие этапы поеду», — сказала Сарафанова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Майя получила 66,38 балла за выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Произвольная программа юниорок пройдёт в четверг, 25 сентября.