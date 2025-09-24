Скидки
«Катаю страхи внутри себя». Ученица Тутберидзе Лебедева — о своей короткой программе

«Катаю страхи внутри себя». Ученица Тутберидзе Лебедева — о своей короткой программе
13-летняя российская фигуристка Дарья Лебедева, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, высказалась о выступлении в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова».

«Что думаю о своём прокате? Поторопилась на дорожке, могла больше в ноги садиться, компоненты тоже получше могли быть. Ну, в принципе, неплохо. В произвольной программе планирую идти на четверные тулуп и сальхов. О чём моя короткая программа? Я катаю страхи внутри себя. Постановщик — Антон Владимирович Шибнев», — сказала Лебедева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дарья получила 58,79 балла за выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Произвольная программа юниорок пройдёт в четверг, 25 сентября.

