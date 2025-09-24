Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Лебедева: высокая конкуренция в группе Тутберидзе даёт больше мотивации

Лебедева: высокая конкуренция в группе Тутберидзе даёт больше мотивации
Комментарии

13-летняя российская фигуристка Дарья Лебедева поделилась впечатлениями от перехода к Этери Тутберидзе от Елены Буяновой.

«Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны. Отличия от штаба Буяновой? Ну, мне кажется, тренировок в новом штабе больше чуть-чуть. В целом очень нравится кататься. Высокая конкуренция в группе даёт больше мотивации. С одногруппницами хорошие отношения, со всеми общаюсь», — сказала Лебедева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дарья получила 58,79 балла за выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Произвольная программа юниорок пройдёт в четверг, 25 сентября.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Катаю страхи внутри себя». Ученица Тутберидзе Лебедева — о своей короткой программе
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android