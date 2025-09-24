Лебедева: высокая конкуренция в группе Тутберидзе даёт больше мотивации

13-летняя российская фигуристка Дарья Лебедева поделилась впечатлениями от перехода к Этери Тутберидзе от Елены Буяновой.

«Мне очень нравятся тренировки в штабе Этери Георгиевны. Отличия от штаба Буяновой? Ну, мне кажется, тренировок в новом штабе больше чуть-чуть. В целом очень нравится кататься. Высокая конкуренция в группе даёт больше мотивации. С одногруппницами хорошие отношения, со всеми общаюсь», — сказала Лебедева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Дарья получила 58,79 балла за выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Произвольная программа юниорок пройдёт в четверг, 25 сентября.