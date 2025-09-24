Петросян могла отказаться от участия в квалификационном турнире в Пекине

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победительницей квалификационного турнира в Пекине, могла отказаться от участия в соревновании из-за проблем со здоровьем. Вместо неё могла выступить Алина Горбачёва, которая была запасным претендентом.

«Аделя была вся в сомнениях, говорила, что нет, всё, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать. Ей говорили: «Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?» Она сказала: «Да, если она более достойна, пусть она едет». Просто, оказалось, девочка, которая запасная, ещё менее готова», — сказала тренер Петросян Этери Тутберидзе в интервью «Окко».

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.