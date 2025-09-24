Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян могла отказаться от участия в квалификационном турнире в Пекине

Петросян могла отказаться от участия в квалификационном турнире в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян, ставшая победительницей квалификационного турнира в Пекине, могла отказаться от участия в соревновании из-за проблем со здоровьем. Вместо неё могла выступить Алина Горбачёва, которая была запасным претендентом.

«Аделя была вся в сомнениях, говорила, что нет, всё, я не готова, я не могу в таком состоянии ехать. Ей говорили: «Зачем ты отказываешься, ты что, хочешь запасной девочке отдать это место?» Она сказала: «Да, если она более достойна, пусть она едет». Просто, оказалось, девочка, которая запасная, ещё менее готова», — сказала тренер Петросян Этери Тутберидзе в интервью «Окко».

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Победа на соревновании в Пекине позволит Петросян принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.

Материалы по теме
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Аделия Петросян выиграла турнир в Пекине! Россиянка идёт за золотом Олимпийских игр
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android