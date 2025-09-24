«Компоненты вообще не низкие». Тутберидзе — о выступлении Петросян на олимпийском отборе

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Аделии Петросян, выигравшей квалификационный турнир в Пекине, не считает, что судьи поставили подопечной низкие баллы за компоненты в программе.

«Я ей сказала действовать в предложенных обстоятельствах. Других обстоятельств нет, значит, надо действовать так. Она приехала туда без ультра-си, не в той форме, в которой она привыкла находиться на соревнованиях. Но есть то, что есть, значит, нужно бороться с этим контентом. Свой контент, который она могла максимально сделать, она выполнила, тот результат, который она показала, на сегодняшний день его достаточно. Это просто пройденный уровень. К этому нужно относиться как к игре.

Чтобы пройти на следующий уровень, нужно пройти этот уровень. Она его прошла. Достаточно хорошо или нет, уже не имеет значения, потому что на Олимпиаде — ей туда ещё нужно доехать — будет намного сложнее. И сейчас весь вой поднялся по поводу низких компонентов. Во-первых, компоненты вообще не низкие для первого выхода на международные соревнования.

Нормальные компоненты. Разговаривала с Даниилом Марковичем [Глейхенгаузом], Сергеем Викторовичем [Дудаковым]. Чтобы были компоненты, нужны серьёзные аргументы. Серьёзные аргументы – прыжки ультра-си. Бороться с равными элементами, равным контентом – это сложно», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Благодаря победе на соревновании в Пекине Петросян сможет принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.