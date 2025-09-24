«Отличается от других девочек». Тутберидзе — об олимпийских программах Петросян

Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Аделии Петросян, которая несколько дней назад выиграла квалификационный турнир в Пекине, прокомментировала тот факт, что её подопечной оставили программы, которые она исполняла в предыдущих сезонах.

«Не было желания поставить что-то другое. Было желание выбрать лучшие программы. Посмотрев эту программу ещё раз, короткую программу на старте, казалось, она её катала два года назад, как будто бы она должна была вырасти из этой программы. Но, во-первых, мы обе программы немножко усложнили транзишенами, немножко привели всё в порядок, подчистили.

Короткая программа показывает, насколько она отличается от других девочек. Она очень импрессивна, такой живчик на льду, и это, конечно, хотелось показать. То, чем она отличается, она может этим брать. Её энергетика в этой программе, она пробивает», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.