Тутберидзе: у Валиевой перед ОИ сезон был простой, но ни к чему хорошему это не привело

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе порассуждала о пути своих спортсменок к Олимпийским играм. Сейчас его проходит двукратная чемпионка России Аделия Петросян, ранее выигравшая квалификационный турнир в Пекине. Тутберидзе сказала, что сезон перед Играми не должен быть простым, иначе случится история, которая произошла с чемпионкой мира среди юниоров Камилой Валиевой.

«Путь к Олимпиаде не должен быть проще, потому что он ни у кого не был проще. Только у одной спортсменки он был простым, но ни к чему хорошему он в итоге не привёл.

У Валиевой сезон был очень простой, всё шло как надо, все остальные спортсменки сталкивались с трудностями. У Загитовой ноги все были в мясо, Женя Медведева, Александра Трусова шли к Олимпиаде со сломанными ногами. Аня Щербакова перенесла коронавирус, воспаление лёгких, у неё температура стояла на протяжении полугода 39, она еле ходила», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Вернуться на соревнования Камила сможет только 25 декабря 2025 года. Приступить к официальным тренировкам фигуристка имеет право за два месяца до окончания срока отстранения.