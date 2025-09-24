«Не надо, я сама». Тутберидзе — о том, как Петросян вышла на отбор в Пекине без тренера

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Аделии Петросян, рассказала, как её подопечная выходила на отборочный турнир в Пекине без сопровождения тренеров.

Перед стартом стало известно, что тренерский штаб Петросян не сможет присутствовать рядом с фигуристкой в Пекине, однако Этери Тутберидзе прилетела на турнир вместе со сборной Грузии.

«Я её спросила: «Ты помнишь, как ты ездила на какие-то соревнования и была абсолютно одна?» Я даже не помню, что это были за соревнования такие. Она сказала: «Да-да, помню». «И как тебе было?» Говорит — нормально. Ну вот и так же выходи, раз тебе нормально. Я ей сказала — если хочешь, вот с тобой поговорит тимлидер. Она сказала: «Зачем? Не надо, я сама», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Благодаря победе на соревновании в Пекине Петросян сможет принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.