«Запасная была менее готова». Тутберидзе — о подготовке Петросян к квалификации к ОИ

Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Аделии Петросян, заявила, что, хотя её подопечная была не так хорошо готова к квалификационному турниру к Олимпийским играм в Пекине, запасная фигуристка была готова ещё меньше. Речь идёт о призёре чемпионата России Алине Горбачёвой. Поэтому Аделия всё-таки поехала и принесла России победу.

«Я даже не знаю, как лучше, может быть, здесь должно быть тяжело, чтобы потом было легко? Нужно думать позитивно, мы сейчас проходим эти испытания, чтобы потом было легко. Их нужно пройти, потому что в какой-то момент хочется отказаться.

Аделия была в сомнениях, говорила: «Нет, я не готова, не могу в таком состоянии ехать», ей говорили: «Ты хочешь отдать место другой девочке?», она отвечала: «Да, если она этого достойна», мы говорили, что она будет жалеть об этом всю жизнь, оказалось, что девочка запасная ещё менее готовая.

У девочки тоже была травма, она тоже не тренировалась и успела подготовиться ещё меньше», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.