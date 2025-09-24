Тутберидзе — об олимпийских костюмах Петросян: вы не заметили, что это новое

Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Аделии Петросян, которая несколько дней назад выиграла квалификационный турнир в Пекине, рассказала о костюмах подопечной. Несмотря на то что Аделии ставили программы, которые она исполняла в предыдущих сезонах, костюмы поменяли.

«Мы сменили костюмы, это новые костюмы. В те костюмы она, конечно, уже бы не влезла, потому что она подросла, это нормально. Это новые костюмы, но поскольку образ был абсолютно продуман ещё тогда, то вы не заметили, что это новое. Как и все остальные», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Благодаря победе на соревновании в Пекине Петросян сможет принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.