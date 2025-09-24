Скидки
Этери Тутберидзе: если нервничать в Пекине, то на Олимпиаде нечего делать

Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Аделии Петросян, заявила, что тем, кто нервничал на квалификационном турнире к Олимпийским играм, который проходил в Пекине, нечего делать на самих главных соревнованиях четырёхлетия.

«Я себе сказала, что глупо нервничать, потому что дай бог если она отбирается на ОИ и отправляется туда, то там надо нервничать, а если нервничать здесь (в Пекине), то там точно нечего делать», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.

18-летняя Петросян выиграла отборочный турнир Skate to Milano, набрав за две программы 209,63 балла. Она обыграла на турнире двух чемпионок Европы — бельгийку Луну Хендрикс и представительницу Грузии Анастасию Губанову. Благодаря победе на соревновании в Пекине Петросян сможет принять участие в Олимпиаде в Милане, которая пройдёт в феврале 2026 года.

