Фигурное катание

Стрельцова: надо ещё работать над дорожкой и над хореографией

13-летняя российская фигуристка Виктория Стрельцова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, прокомментировала своё выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова».

«Что могу сказать о своём прокате? Надо ещё работать над дорожкой и над хореографией. Планы на сезон — чисто кататься, новые элементы ультра-си я не планирую пока изучать.

Здесь выступало много моих одногруппниц, смотрю их прокаты и болею за всех. Ожидания от этапов Гран-при? Чисто откататься и всё сделать. Пока не знаю, куда поеду», — сказала Стрельцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Виктория получила 68,64 балла за выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова» и заняла второе место. Произвольная программа юниорок пройдёт в четверг, 25 сентября.

