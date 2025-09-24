«Доехать здоровой». Тутберидзе — о планах Петросян на сезон и Олимпиаду

Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Аделии Петросян, которая несколько дней назад выиграла квалификационный турнир в Пекине, рассказала о планах своей подопечной на наступивший сезон-2025/2026 и на Олимпийские игры, которые станут главным соревнованием в нём.

«Планы на сезон? Во-первых, сохранить здоровье, потому что это очень важно. Когда оно такое, нервы на грани, где тонко, там начинает рваться. Какие-то травмы, которые, казалось бы, не должны были произойти, — они могут произойти. Желаю спортсменке доехать здоровой, вообще туда доехать очень ей желаю. И, конечно, надо восстанавливать прыжки, усложняться. Да, это больший риск. Любой элемент ультра-си – это больший риск. И, естественно, ты больше рискуешь что-то потерять. Здесь, казалось бы, такой контент, который просто надо сделать. Но права на ошибку нет вообще.

А когда у тебя есть какие-то элементы ультра-си, маленькие ошибки как будто бы можно допустить. Конечно, здорово бы откататься без ошибок. Но, не знаю, надо восстанавливать. Это сложный момент, и психологически это сложнее, но желаю спортсменке доехать здоровой, вообще доехать туда и восстановить свои элементы ультра-си, чтобы было можно бороться. По-другому, как мне кажется, невозможно. Потому что там будут соперницы посерьёзнее. Губанова и Хендрикс – очень сильные две девочки, но выходить из первой разминки нужно с чем-то», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.