Тутберидзе — о баллах Петросян: сравнивать от старта к старту вообще бесполезно

Известный специалист Этери Тутберидзе, являющаяся тренером российской фигуристки Аделии Петросян, которая несколько дней назад выиграла квалификационный турнир в Пекине, заявила, что не нужно сравнивать баллы, полученные её подопечной, с другими оценками, полученными на иных стартах.

«Разные соревнования, сравнивать баллы вообще бесполезно абсолютно. Потому что компоненты выставляются здесь и сейчас относительно спортсменов, которые вокруг. Грубо говоря, выходит кто-то, относительно вот этой девочки эта катается на 8-9, относительно другой — ещё, конечно, всё двигается. Компоненты, вот эти баллы, GOE, вот это всё нельзя сравнивать от старта к старту вообще», — сказала Тутберидзе в интервью Okko.