Фигурное катание

Макар Игнатов пропустит контрольные прокаты сборной России

Макар Игнатов пропустит контрольные прокаты сборной России
Российский фигурист Макар Игнатов не сможет принять участие в контрольных прокатах сборной России.

«Дорогие друзья, я к вам с не самыми хорошими новостями. Последние лет пять или шесть ни одни контрольные прокаты не проходили без моего участия. И, к сожалению, этот стрик вынужденно подходит к концу. Из‑за некоторых медицинских моментов я не смогу принять участие в прокатах, когда‑нибудь я обязательно расскажу всю подноготную этой истории, но не сейчас, так что не будем об этом.

До встречи в сезоне, надеюсь, уже на этапах увидимся! Всем ребятам желаю хорошо себя проявить, удачно показать свои новые программы и свою работу в межсезонье, получайте удовольствие», — написал Игнатов в своём телеграм-канале.

Игнатов является серебряным призёром чемпионата России (2021), двукратным победителем финала Кубка России (2020, 2022). В августе 2024 года он женился на серебряном призёре Олимпиады в Пекине Александре Трусовой, у пары есть сын Михаил.

Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию пройдут в Санкт-Петербурге 27 и 28 сентября.

