Главная Фигурное катание Новости

«Очень рады, что Аделия отобралась на ОИ». Стрельцова — о победе Петросян в Пекине

«Очень рады, что Аделия отобралась на ОИ». Стрельцова — о победе Петросян в Пекине
13-летняя российская фигуристка Виктория Стрельцова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, высказалась о победе своей одногруппницы Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине. За две программы в Пекине Петросян набрала 209,63 балла.

«Болели за Аделию и очень рады, что она отобралась на Олимпиаду. Что могу ей пожелать? Пожелаю удачи!» — сказала Стрельцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маргаритой Сальниковой.

Виктория получила 68,64 балла за выступление в короткой программе на всероссийских соревнованиях «Памяти Олимпийского чемпиона С.Гринькова» и заняла второе место. Произвольная программа юниорок пройдёт в четверг, 25 сентября.

