Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Новый ритм-танец Шевченко/Ежлова поставлен на хиты Губина и «Иванушек International»

Новый ритм-танец Шевченко/Ежлова поставлен на хиты Губина и «Иванушек International»
Аудио-версия:
Комментарии

Ритмический танец сезона-2025/2026 у российских танцоров на льду Софьи Шевченко и Андрея Ежлова поставлен на известные песни Андрея Губина и «Иванушек International». В программе у фигуристов прозвучат «Ночь» и «Тополиный пух».

«Мы с Андреем сразу сказали, что хотели бы кататься под русскую музыку, такие мысли были ещё в том сезоне. Елена Станиславовна [Масленникова] и Илья Изяславич [Авербух] нас поддержали. Вместе мы решили экспериментировать. Долго слушали разные треки. Нам было важно, чтобы «цепляло», чтобы, смотря на нас, люди тоже хотели танцевать. Зажигательных композиций в те года было действительно много, но, конечно, выбор осложнялся техническими требованиями, заданными правилами.

Мне кажется, получилась программа для зрителей всех поколений: кто‑то вспомнит студенческие годы дискотек, кому‑то просто будет весело. У нас на тренировках все подпевают. Когда слушаешь русские хиты, сложно устоять на месте.

Образы очень жизненные, с простыми человеческими эмоциями… Внутри программы спорим, шутим, смеёмся, смущаемся, влюбляемся. Происходит всё это под известные всем мелодии и слова из песен 90‑х. Хотим, чтобы у зрителей поднялось настроение после нашего выхода на лёд! Если захочется танцевать и петь, не сдерживайтесь ни в коем случае!» — приводит слова Шевченко «Матч ТВ».

Софья Шевченко и Андрей Ежлов выступают в дуэте с сезона-2023/2024.

Материалы по теме
Эксклюзив
Миронова и Устенко раскрыли концепцию нового произвольного танца на тему ИИ
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android