Результаты короткой программы юниоров и юниорок на турнире «Памяти С. Гринькова»

С 23 по 25 сентября в Москве проходит турнир «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова» по фигурному катанию.
В среду, 24 сентября, юниоры и юниорки выступили с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня турнира.
Турнир «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Юниоры. Короткая программа
1. Лев Лазарев – 84,41.
2. Марк Лукин – 83,17.
3. Илья Малышев – 76,78.
4. Алексей Заводских — 73,90.
5. Наиль Сагадулин — 70,39.
Турнир «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Юниорки. Короткая программа
1. София Дзепка — 69,66.
2. Виктория Стрельцова — 68,64.
3. Софья Смагина — 67,58.
4. Майя Сарафанова — 66,38.
5. Арина Парсегова — 63,27.