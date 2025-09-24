Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты короткой программы юниоров и юниорок на турнире «Памяти С. Гринькова»

С 23 по 25 сентября в Москве проходит турнир «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова» по фигурному катанию.

В среду, 24 сентября, юниоры и юниорки выступили с короткими программами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого соревновательного дня турнира.

Турнир «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Юниоры. Короткая программа

1. Лев Лазарев – 84,41.

2. Марк Лукин – 83,17.

3. Илья Малышев – 76,78.

4. Алексей Заводских — 73,90.

5. Наиль Сагадулин — 70,39.

Турнир «Памяти Олимпийского чемпиона С. Гринькова». Юниорки. Короткая программа

1. София Дзепка — 69,66.

2. Виктория Стрельцова — 68,64.

3. Софья Смагина — 67,58.

4. Майя Сарафанова — 66,38.

5. Арина Парсегова — 63,27.